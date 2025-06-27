戦後80年の特別シリーズとして戦時下の日本軍の“軍部極秘マニュアル”を相次ぎ復刊している潮書房光人新社がこのほど新作を上梓し、またまた話題になっている。それが『野戦飛行場設定整備教範（案）部外秘』（佐山二郎編、光人社NF文庫）だ。航空評論家・小林宏之氏が「日本軍の飛行場設置に関する見識に感心」と推薦している通り、戦時中に日本軍が進攻した地域などで飛行場を建設する際の“実践的な注意事項”や“細かいマニ