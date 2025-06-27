27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の3万9780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40015.55円ボリンジャーバンド3σ 39780.00円27日夜間取引終値 39584.58円26日日経平均株価現物終値 39427.57円ボリンジャーバンド2σ 39084.00円5日移動平均 38905.00円一目均衡表・転換線 38839.58円ボリンジャーバンド1σ 3