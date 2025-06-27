27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の2818.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2831.66ポイントボリンジャーバンド3σ 2818.50ポイント27日夜間取引終値 2815.10ポイントボリンジャーバンド2σ 2804.69ポイント26日TOPIX現物終値 2798.55ポイントボリンジャーバンド1σ 2790.10ポイント5日移動平均 27