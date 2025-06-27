ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「教師の盗撮“共有”臨時の保護者説明会」が１位になったことを伝えた。この日は４万８０５０人がニュースを選び、ランキングが決定した。このニュースは、女子児童の下着を盗撮しグループチャットで共有したとして現役の教員２人が逮捕された事件で盗撮画像を共有する