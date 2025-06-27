27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の738ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 783.18ポイントボリンジャーバンド3σ 772.80ポイントボリンジャーバンド2σ 762.42ポイントボリンジャーバンド1σ 752.04ポイント25日移動平均 749.60ポイント5日移動平均 748.50ポイント一目均衡表・