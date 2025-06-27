この連載の第3回で、タイ北部の中華民国村・満星疊で知り合った黄信凱という台湾人マジシャンが登場したのを覚えているだろうか。東南アジアの暗黒地帯を訪問した翌月末、私は『週刊プレイボーイ』（集英社）の仕事で台湾原住民の野球事情と広末涼子の台湾高雄ライブの取材のために台湾に行き、なんとこちらでも黄信凱にお世話になってしまった。なぜなら、彼の故郷は台湾の宜蘭県三星郷。ここは原住民（明清時代に漢民族〔＝現在