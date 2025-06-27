日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２６日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で交流戦を振り返り、１７年のＷＢＣでチームメートだった、巨人・坂本勇人内野手（３６）、小林誠司捕手（３６）との秘話をつづった。また、３日に逝去した長嶋茂雄さんへの感謝の思いも語った。＊＊＊＊交流戦は（プロ入りから）１８年経った今でも楽しいです。特に関西出身ということもあり、阪神戦は独特の高揚感があります。子供の