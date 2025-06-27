師匠の二所ノ関親方（右、元横綱稀勢の里）から雲竜型の土俵入りの指導を受ける新横綱・大の里第75代横綱・大の里が誕生！ルーツの地はどれほど沸いているのか！？前編は小6までを過ごした生まれ故郷、石川県津幡町。現地の人たちの喜びの声を聞いて回った。【写真】犬だらけな大の里の故郷＊＊＊■大の里の故郷は犬だらけ!?日本人としては元横綱稀勢の里以来8年ぶりとなる第75代横綱・大の里が誕生した。故郷の石川県