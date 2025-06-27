【カプコンスポットライト｜2025.6.27】 6月27日7時～ 放送 カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」にて、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘「ストリートファイター6」における「Outfit 4」のデザインを公開した。 今回は新衣装として追加を予定している7キャラクター分のデザイ