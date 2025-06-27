反省がないとみられても仕方ない。警視庁と東京地検による捜査ミスが確定した大川原化工機の冤罪事件で、6月20日、警視庁ナンバー2の鎌田徹郎副総監が大川原化工機の大川原正明社長らへの謝罪で名前を間違えたのだ。警視庁は2020年、大量破壊兵器へ転用できる装置を不正に輸出したとして外為法違反の疑いで大川原さん、元取締役の島田順司さん、技術部門トップの相嶋静夫さんを逮捕。後に起訴が取り消され、警視庁や地検の捜査