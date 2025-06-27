■全国の天気27日は北海道の東部や東北の日本海側は雨が降りやすく、雷雨になる所もあるでしょう。特に道東は大気の状態が非常に不安定となりますので、落雷や突風にご注意ください。関東から西日本は晴れる所が多いですが、関東は午後、にわか雨がありそうです。■予想最高気温札幌は前日より6℃低い24℃でしょう。東北南部から九州、沖縄にかけては広く30℃以上で、仙台は30℃、東京と名古屋は33℃、大阪は32℃の予想です。厳し