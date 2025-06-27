fav hospitality groupは、「edit x seven 富士御殿場」を今秋に開業する。新ブランド「edit x seven（エディットバイセブン）」の初号店。建物は地上10階・ペット専用棟の低層階棟は3階建てで、客室は49室を擁する。部屋タイプは、定員8名のペントハウスや、120平方メートルのサウナ スイート、バンク、ツインを用意する。館内には貸切サウナや低酸素ジム「LOX-Fit」などを設けるほか、ペット専用棟の屋上にはドッグランも完備。