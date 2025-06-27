南海トラフ地震と南海トラフ巨大地震今年3月、内閣府は南海トラフ巨大地震が発生した際の新たな被害想定を公表した。これによると、最悪のケースで死者は約29万8千人、全壊焼失建物は約235万棟という甚大な数字となっている。東海〜近畿〜四国の太平洋沿岸の広い範囲で震度6強〜7という激しい揺れも想定されている。未曽有の被害となった東北地方太平洋沖地震による東日本大震災における地震や津波の被害などで亡くなった人は、今