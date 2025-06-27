きょうは、日本列島は緩やかに高気圧に覆われ、九州から東海までは天気の大きな崩れはなさそうです。ただ、関東は日ざしが届いても局地的ににわか雨の可能性、北陸や北日本の日本海側ではくもりや雨となりそうです。また、北海道では上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定となりますので天気の急変にご注意ください。気温は引き続き全国的に平年よりも高く、西日本から東日本の太平洋側を中心に真夏日が予想されていま