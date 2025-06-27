2023年から2024年にかけて、『波よ聞いてくれ』（テレビ朝日系）、『転職の魔王様』（フジテレビ系）、『フェルマーの料理』（TBS系）、『大奥』（フジテレビ系）と、4クール連続ドラマ出演という異例の快進撃を見せた小芝風花さん。2024年2月には「エランドール賞」新人賞を受賞し、2025年には初挑戦の大河ドラマ（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』）において、横浜流星演じる主人公の幼なじみで“伝説の花魁”五代目瀬川を演じ、