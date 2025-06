BMW XM by Kith(キス)BMWは、XMの限定車「BMW XM by Kith(キス)」の注文受付を、本年7月2日〜14日まで全国のBMW正規ディーラーにおいて実施すると発表。日本国内において1台限定での導入となり、メーカー希望小売価格(税込)は、2650万円となる。【画像】BMW XM by Kith(キス)とXMをみる全90枚BMWとKithは、成功を収めたコラボレーションの新しい限定車を発表。XMとその伝説的なBMW M1とのつながりは、プレミアム・カー・