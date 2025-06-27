国民的アニメの1つである『名探偵コナン』。1996年放送の第1話と現在放映中のテレビアニメシリーズを比較すると、当時の日本の時勢が浮かび上がってきました（筆者撮影）【画像5枚】約30年続くアニメ『名探偵コナン』。最近の雰囲気はこんな感じいまや“そう”であることが当たり前なあなたの会社の上司や先輩にも、当然ながら社会人1日目という日がありました。同じように、『サザエさん』や『クレヨンしんちゃん』、『ONE PIECE