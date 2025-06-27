あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座運勢を見る★第1位……魚座周りの仲間の役に立ちたい、という気持ちが強くなる日。そして、すぐに何をすれば力になれるのか、見えてくるはずです。｢これができる｣と感じたら、即行動に移して正解！自分では｢ちょっとしたことだ…｣と感じても、相手は感激するほど感謝してくれます。★第2位……蟹