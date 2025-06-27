【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比86銭円高ドル安の1ドル＝144円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1696〜1706ドル、168円85〜95銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の後任議長の人選を巡って利下げへの観測が強まり、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。