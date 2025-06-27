朝のドル円は１４４円４０銭台での推移＝東京為替 朝のドル円は１４４円４０銭台での推移。ロンドン午前に１４３円７５銭を付けたが、ドル売りは続かず１４４円台を回復すると、その後はNY市場を通じて東京朝まで１４４円台前半中心の推移。 USDJPY144.41