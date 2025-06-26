Photo: カタヤママコト ハードなガジェットポーチ、安心感がすごい。これまでガジェットポーチを使ってこなかった僕。とはいえ、モバイルバッテリーや精密機器を裸で運んだり、充電ケーブルをそのままカバンに突っ込んだりするのには、抵抗がありました。特にモバイルバッテリーなどは、強い衝撃を与えると発火してしまう恐れがあるため、丁寧に扱いたいものです。「何かいいアプローチはな