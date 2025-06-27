●大谷翔平の投手復帰に高い注目度 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(6月16日〜22日)をまとめた。『続・続・最後から二番目の恋』W主演の小泉今日子(左)と中井貴一○『ホンマでっか!?TV』『BABA抜き最弱王決定戦』も上位にこの週のランキングは、スポーツ界の歴史的瞬間が視聴者の心をとらえた。NHKで放送された『MLB2025 パドレス対ド