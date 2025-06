ボットによるオンラインサービスへのアクセスを防ぐための認証システムがCAPTCHAですが、高度なAIの登場により、ボットと人間を区別するためのCAPTCHAがAIに突破される事例が複数登場しています。そんなAIによるCAPTCHAの突破を防ぐための仕組みが登場しました。Proof of Human. Creating the invisible Turing Test for the Internethttps://research.roundtable.ai/proof-of-human/GoogleのreCAPTCHA v3は、記事作成時点ではボッ