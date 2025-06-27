成功者をねたむ冷笑主義は、あなたを成功から遠ざける。がんばる人をバカにする“冷笑社会”を突破し、信頼と成長を得られる「挑戦者」へと変わる効果的な方法とは？※本稿は、山田尚史『きみに冷笑は似合わない。 SNSの荒波を乗り越え、AI時代を生きるコツ』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。勝者をたたえる文化悔しさを表明する文化日本では、成功者をうらやむよりも、ねたむ風潮の方が強いように