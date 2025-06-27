日本ハムは、7月8、9日にエスコンフィールドで開催する「第45回日米大学野球選手権」の招待チケットの希望者を募る。両日ともに5組10人を上限に抽選され、専用フォーム（https://apply.hkdballpark.com/form＿entry/jpus25spon）から応募できる。締め切りは6月30日まで。大学日本代表は慶大・堀井哲也監督が指揮を執り、日本ハムのドラフト5位・山県とともにプレーした、今秋ドラフト候補で早大の右腕・伊藤樹（4年）らがメ