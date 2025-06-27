山田優が夫・小栗旬と結婚した理由について明かすシーンがあった。【映像】小栗旬と結婚した山田優6月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』第6話が放送された。本作は、2組のカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない結婚リアリティー番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴がMCを務めるほか、桜田通と