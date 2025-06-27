【モデルプレス＝2025/06/27】初の小説「この声が届くまで」（KADOKAWA）を6月27日に刊行する上田竜也にモデルプレスがインタビュー。後編では、悲しみを乗り越えた方法、夢を叶える秘訣を聞いた。【写真】上田竜也「本当の兄ちゃんみたい」な人気芸人◆上田竜也が悲しみを乗り越えた方法― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。本作でも主人公たちが悩み、もがく姿が描かれますが、上田さんご