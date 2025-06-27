■MLBロッキーズ 1ー3 ドジャース（日本時間27日、クアーズ・フィールド）【写真で見る】大谷翔平ファンを公言、陸上界のスーパースター「メジャーに来る3年前にユニフォームを買ったんだ」ドジャースはロッキーズ3タテの4連勝を飾り、リーグ西地区首位を独走。大谷翔平（30）は3打数1安打で、7回の第4打席では2試合ぶりの28号ソロを放った。先発のC.カーショー（37）は6回69球を投げ、2安打1失点、5奪三振と好投。無傷の今季4勝