ロッキーズ戦に先発したドジャース・山本由伸【写真：Getty Images】フルカウント

山本由伸の初バッテリーを監督も大絶賛「雨天中断したが、いい登板だった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸は現地時間25日、ロッキーズ戦に先発した
  • 5回56球を投げて1安打無失点、1四球6奪三振の好投で今季7勝目をマーク
  • 指揮官や同僚も山本の投球に称賛を惜しまなかった
記事を読む

おすすめ記事

  • 【映像】大雨でボールが見えない！ 山本に“ラッキーすぎる”援護点の瞬間
    山本由伸、“恵みの雨”で6月初勝利！ 降雨中断で5回降板も56球無失点の省エネピッチング…ラッキーな援護点もらい7勝目 2025年6月26日 13時43分
  • 世界がWHY？　山本由伸の日本人初イマキュレートイニングの偉業が不可解な判定で消滅
    世界がWHY？　山本由伸の日本人初イマキュレートイニングの偉業が不可解な判定で消滅 2025年6月20日 17時52分
  • 　キャッチボールをして調整する村上（撮影・立川洋一郎）
    阪神・村上　リーグ戦再開“開幕星”導く　勝てば自身１カ月ぶり　「自分の仕事をしてチームが勝てるように」 2025年6月27日 5時1分
  • ロッキーズ戦に先発したドジャース・山本由伸【写真：Getty Images】
    山本由伸を襲った“悪夢”「奪われた」　米ファン怒り心頭「完封のチャンスを…」 2025年6月26日 22時3分
  • 巨人・阿部慎之助監督（画像：日テレジータス）
    「継投の難しさ勉強になった」巨人・阿部監督　7回一挙5得点の逆転劇に「興奮しました」 2025年6月21日 17時22分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 城島と松岡 見て見ぬふりしたか
    2. 2. 座間9人殺害 死刑囚に死刑執行
    3. 3. 国分 生まれた元カノとの格差
    4. 4. 佐々木希 渡部の不倫許してない
    5. 5. 青井実の災害報道 違和感噴出
    6. 6. 蓮舫氏を出すなら降りる 怒りか
    7. 7. ダウンタウンDX最終回 異例のOP
    8. 8. 教員が盗撮 説明会で涙流す人も
    9. 9. 大谷球宴めぐり羽鳥に一茂が反論
    10. 10. 中居氏と被害女性 メールに何が
    1. 11. 「変態教員連合」摘発のきっかけ
    2. 12. 西内まりや 姉が意味深投稿か
    3. 13. にわかに信じ難い…圭さんの発言
    4. 14. 捨てられた子猫 里親の元へ
    5. 15. Anker モバイル充電器を自主回収
    6. 16. 誰一人欠けなかった…V6の偉大さ
    7. 17. 保険調査員ら 全国で放火か
    8. 18. 花田氏の重大発表「そっちかい」
    9. 19. 「ゴミ屋敷」に白骨遺体 男逮捕
    10. 20. 国分太一 現場で暴君ぶり露呈か
    1. 1. 座間9人殺害 死刑囚に死刑執行
    2. 2. 蓮舫氏を出すなら降りる 怒りか
    3. 3. 教員が盗撮 説明会で涙流す人も
    4. 4. にわかに信じ難い…圭さんの発言
    5. 5. 保険調査員ら 全国で放火か
    6. 6. 「ゴミ屋敷」に白骨遺体 男逮捕
    7. 7. オスプレイと似て非なる新型機
    8. 8. 木村拓哉 CM爆増&評価上昇の理由
    9. 9. 博士課程の学生支援、生活費支給は「日本人限定」に見直しへ…受給者の４割近くが留学生・最多は中国籍
    10. 10. 児童施設で性被害? 人生奪われた
    1. 11. バスに男児置き去り 自力で脱出
    2. 12. 車3台と衝突「私は悪くない」
    3. 13. 年収500万「家族旅行は0泊3日」
    4. 14. 「初めての謝罪?」石丸氏に驚き
    5. 15. 参政党を「泡沫」と呼べない理由
    6. 16. 性被害で中絶? 熊本の施設を提訴
    7. 17. いま日本で老衰の死亡数が急増か
    8. 18. 「トー横の帝王」22歳男を逮捕
    9. 19. 関東甲信 100ミリの大雨のおそれ
    10. 20. ドイツ人 生涯現役で働ける秘訣
    1. 1. 眞子さんの「絶対漏らせぬ情報」
    2. 2. 北大の猛毒植物 世界最強クラス
    3. 3. 石丸氏 政党メンバーの投稿謝罪
    4. 4. 小学校の給食室で火事 3人搬送
    5. 5. 安野貴博氏の妻 夜道で暴行被害
    6. 6. 地面師詐欺で狙われる土地の条件
    7. 7. 佳子さま 寝顔の流出に不快感か
    8. 8. サイゼ大人気メニュー復活 X歓喜
    9. 9. パニック障害 ZIP気象キャスター
    10. 10. ひょっこり男 生育環境に同情も
    1. 11. 日本の寿司にヤバすぎる事態到来
    2. 12. 千葉知事「財政としてもたない」　国民民主が掲げる政策巡り
    3. 13. 公明「生活応援」で2万円給付　参院選公約、住宅手当の創設も
    4. 14. 教師苦しめるモンスター親の実態
    5. 15. 当選後に追加公認…都議選で“公選法違反”って本当？【それって本当？】
    6. 16. 野党公約の消費税減税に産業別労働組合から疑問の声…「社会保障の財源確保に必要」
    7. 17. 止まらない家賃値上がりの背景
    8. 18. 減税メガネ 平愛梨の弟破った訳
    9. 19. 備蓄米＝まずい 高齢者ほど騒ぐ
    10. 20. 2人目の夫は被告人 燃え上がった
    1. 1. 中国大不況 回復の兆し見えず
    2. 2. 海外で人気の女性が崖に転落
    3. 3. 胸のお触り220円 公然と性売買か
    4. 4. ペルーで日本人2人遭難 1人死亡
    5. 5. 「私はSOLO」出演 性的暴行か
    6. 6. 新種「エサ」に食べていると判明
    7. 7. 米最高裁 大統領側の訴え認める
    8. 8. 韓国と台湾 挟まれる小国の運命
    9. 9. 中国で7歳女児を誘引し殺害 死刑
    10. 10. リアルな鉛筆画 注目集める理由
    1. 11. 中国で地震 100人以上が揺れか
    2. 12. Z世代が懐かしい「ダムフォン」
    3. 13. 中国人「日本で差別に遭った」
    4. 14. ハワイ島 ウニが大量生息か
    5. 15. ロシア大使、長崎の式典参加へ
    6. 16. 車8台を次から次へと盗む 中国
    7. 17. イのハメネイ師 演説で勝利宣言
    8. 18. 中央アフリカ29人死亡 高校爆発
    9. 19. 台湾職場いじめ 100万円の過料
    10. 20. SUGA BTSを隠してボランティア
    1. 1. 中絶 先進国で日本だけ…痛感
    2. 2. JA提示 コメ出荷価格2万円台へ
    3. 3. 「賞与の給与化」企業で導入へ
    4. 4. 定年後も労働…オススメの仕事は
    5. 5. 老舗の中華料理店が自己破産へ
    6. 6. JA全中が巨額損失「一身上」か
    7. 7. ワークライフバランスの落とし穴
    8. 8. 高校無償化 入学金以外にも費用
    9. 9. 東急・渋谷再開発が遂に最終章へ
    10. 10. 時給3000円なら派遣が逆転する?
    1. 11. 年収600万円ずつ稼ぐ夫婦 注意点
    2. 12. 相続税対策に使える「保険」
    3. 13. 日本人が数千万円払う「保険」
    4. 14. ファミマのお茶に金属片混入か
    5. 15. 30歳で年収450万円 同世代との差
    6. 16. 三菱商事 平均年収2000万円超え
    7. 17. 飲食業界 コロナ禍で活気が再燃
    8. 18. 医療費控除 家族分の医療費も
    9. 19. 東京の平均月給は米NYの半分程度
    10. 20. 地方と東京 平均年収に差は?
    1. 1. Anker モバイル充電器を自主回収
    2. 2. 宮城・富谷市にミシュラン京都・大阪5年連続掲載の「人気ラーメン店」がオープン
    3. 3. Amazonでニューバランスが32%OFF
    4. 4. 知らなきゃまずい LINE危険設定
    5. 5. DeepSeek 中国に情報提供したか
    6. 6. Apple新OSで「見にくい」苦情も
    7. 7. スキャナー新モデル iX2500登場
    8. 8. 「Claude」に新たな機能を追加
    9. 9. Jackery史上最大容量の製品発表
    10. 10. ハードなガジェットポーチに感動
    1. 11. 人間が人間より能力ある? 疑念も
    2. 12. Windowsの「死の画面」廃止へ
    3. 13. テスラの自動運転タクシーに批判
    4. 14. トランプ氏のSNSが大規模な障害
    5. 15. 機内持ち込み可 カメラバッグ
    6. 16. 無印で簡単 四角い氷が作れる器
    7. 17. スマホ選び方「理念」の違いとは
    8. 18. 漫画などKindle本が最大80%OFFに
    9. 19. 建設機械の遠隔操縦に成功 茨城
    10. 20. ヤマダ「出張整備」サービス開始
    1. 1. 大谷球宴めぐり羽鳥に一茂が反論
    2. 2. 大谷翔平が28号ソロ 史上最多
    3. 3. 世界ランク20位の日本人に賛辞
    4. 4. 日本はボスじゃない メキシコ
    5. 5. 大谷翔平が「90年ぶり」の記録
    6. 6. 大谷の28号キャッチ ドヤ顔に
    7. 7. 浦和サポ「美マナー」に海外絶賛
    8. 8. 大谷翔平28号 年間55発ペースに
    9. 9. 馬名はナンテヒダ！　バイきんぐ小峠が結婚発表直後の今週デビュー　担当はあのアイドルホースを手がけた名厩務員
    10. 10. ド軍は山本由伸を絶賛する声
    1. 11. 大谷の「二刀流復帰」に猛反発も
    2. 12. 大谷翔平の28号 打球角度に驚き
    3. 13. 遠藤航 背番号の変更案が浮上
    4. 14. 大谷 リーグ最多得票で球宴出場
    5. 15. 新庄監督 里崎さんの動画を熱弁
    6. 16. 松井稼頭央が参戦　イチロー対高校女子選抜「負ける気なんてさらさらない」松井秀喜との“W松井”がそろい踏み
    7. 17. 米女子ゴルフ 笹生優花が4OFF
    8. 18. MLBの球審 劇的に減少の理由
    9. 19. 大谷翔平 2年連続でMVP級の活躍
    10. 20. 米がイランのW杯出場に問題か
    1. 1. 城島と松岡 見て見ぬふりしたか
    2. 2. 国分 生まれた元カノとの格差
    3. 3. 佐々木希 渡部の不倫許してない
    4. 4. 青井実の災害報道 違和感噴出
    5. 5. ダウンタウンDX最終回 異例のOP
    6. 6. 中居氏と被害女性 メールに何が
    7. 7. 西内まりや 姉が意味深投稿か
    8. 8. 誰一人欠けなかった…V6の偉大さ
    9. 9. 花田氏の重大発表「そっちかい」
    10. 10. TVから消えた芸人 月収3万円に
    1. 11. 国分太一 現場で暴君ぶり露呈か
    2. 12. 「どどどエロい」人妻モデル降臨
    3. 13. 詐欺容疑で俳優逮捕 事務所声明
    4. 14. 二宮から暴露 国分の執拗イジり
    5. 15. 「6人目のTOKIO」思いを馳せる声
    6. 16. 泉里香との交際 目撃されていた
    7. 17. 平祐奈 実兄は男性と不倫報道も
    8. 18. DASH村住民が明かした国分の素顔
    9. 19. 神再現度 ロバート秋山に称賛
    10. 20. 裏リストに名前 蒼井そらが怒り
    1. 1. 客が来店 善意がルールに変化
    2. 2. 芸人が愛用 田辺の持ち歩き鞄
    3. 3. ガストの朝食ビュッフェが最高
    4. 4. 水ダウ企画「笑ってちゃダメ」
    5. 5. 12星座占い 今日の運勢は?
    6. 6. 営業職として働く42歳田代美晴
    7. 7. オーランド 5歳娘と豪の旅へ
    8. 8. 子ども不登校の原因 元教師語る
    9. 9. 最高のお尻に高須幹弥氏が大興奮
    10. 10. ノルウェー王女と弟の初公務
    1. 11. 見逃せない 桃フェスのご褒美
    2. 12. Amazonサブスク 月額980円もお得
    3. 13. 美容師に話しかけられ苦手 共感
    4. 14. 学校怖い 中1の親にアドバイス
    5. 15. 持ち運べるコンパクト冷風機
    6. 16. 「嫁をATM扱い」義母の対処法
    7. 17. 夏バテ予防 春雨サラダの調理法
    8. 18. 出張は完全に嘘 探偵が浮気調査
    9. 19. 身内との関係で悩むときの解決法
    10. 20. 2巻発売後 犬の行動にツッコミ
    x