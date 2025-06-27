間宮祥太朗が主演する金曜ドラマ『イグナイト ‐法の無法者‐』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が27日の今夜放送される。【写真】裁判にのぞむ伊野尾（上白石萌歌）と高井戸（三山凌輝）『イグナイト ‐法の無法者‐』最終回場面カット本作は、TBSとコンテンツスタジオ・BABEL LABELがタッグを組んだ完全オリジナルのダークリーガル・エンターテインメント。日本の訴訟社会化と飽和する弁護士界の実態をテーマに、Ignite（