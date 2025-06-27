WEST.の濱田崇裕が主演を務める人気舞台「市場三郎」シリーズが7年ぶりに復活。これまで、“温泉宿の恋”、“グアムの恋”と行く先々で実らぬ恋を続けてきた市場三郎の恋路が、新作『歌喜劇／〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜』ではついに“冥土”にたどり着く!?「代表作になりましたと胸を張って言える」と語るほど同作への愛情があふれる濱田に、「何もできなさ過ぎて号泣した」という初演の思い出や、演出の河原雅彦やおなじみの