レッドソックスの本拠地で淡々と調整を続けてきた吉田。(C)Getty Images復活を目指す日本人スラッガーの打棒に期待が高まっている。レッドソックスの吉田正尚だ。吉田の名が米メディアでも広まるキッカケとなったのは、青天の霹靂と言える電撃トレードにあった。現地時間6月15日にレッドソックスは、24年からの10年総額3億1350万ドル（約453億円）のメガディールを交わしていたラファエル・デバースを、ジャイアンツにトレード