文部科学省は２６日、私立大学入試の合格者が納める入学金について、全国の私立大に対し、受験生側の負担軽減を検討するよう要請する通知を出した。文科省の推計では、大学入学者全体の２割強が入学しなかった大学に入学金を払っており、入学金の「二重払い」とも言える状況に改善を求めた。通知では、別日程の入試で辞退者に代わる入学者が見込める場合に辞退者へ納入済みの入学金を返還することや、入学金を分割払いとして入