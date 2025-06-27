【ロサンゼルス共同】米映画芸術科学アカデミーは26日、映画監督の想田和弘さんやドキュメンタリー監督の山崎エマさん、アニメ監督の西尾大介さんらを新規会員として招待したと発表した。招待を受け入れれば正式に会員となる。