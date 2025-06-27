著名デザイナーによる最新レストモッド英国のデザイン会社であるカラム（CALLUM）は、ミニの新たなレストモッド車両『ウッド＆ピケット・ミニ by カラム（Wood and Pickett Mini by CALLUM）』を発表した。クラシックなデザインを維持しつつ、走行性能を高めている。【画像】ワイドフェンダー＆専用の足回り採用【ウッド＆ピケット・ミニ by カラムを詳しく見る】全18枚カラムは、フォードやジャガーのデザイン責任者を務めたこ