【MLB】ロッキーズ 1ー3 ドジャース（6月26日・日本時間27日／デンバー）【映像】大谷、打った瞬間確信の特大28号ドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場し、第4打席で2試合ぶりとなる今季28号ホームランを放った。この日の大谷は第1打席がセカンドゴロ、第2打席が四球で出塁、第3打席がファーストゴロ、第4打席が本塁打。ドジャースは2回裏に先制を許すも、3回表にベッツの内野安打で同点に追いつく。6回にはフリーマンに