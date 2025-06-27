「『豊かなセカンドライフ』は、ちゃんと準備すれば、誰にでも実現できます」と語るのは、社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さん。井戸さんは、自分が最期を迎えるときに資産がちょうどゼロになるようにお金を設計していく＜ゼロ活＞という考え方をすすめています。今回は、井戸さんの著書『ゼロ活 〜お金を使い切り、豊かに生きる！〜』から、後悔しない老後を送るためのメソッドを一部ご紹介します。【書影