リーグ戦で2連勝し10位につけるJ1アビスパ福岡が28日、福岡市のベスト電器スタジアムで4位神戸と対戦する。相手も3連勝と好調同士の対決で、福岡は7月16日の天皇杯まで公式戦の日程が空く。目標の6位に近づくためにも金明輝監督は「今後を占う大事な一戦で、勝てば機運が高まる。力を振り絞って、やり切る」と総力戦を強調した。J2富山から加入し、前節の新潟戦でJ1初出場初得点したFW碓井聖生にとっては「リベンジに燃える一