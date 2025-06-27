きょうは天気が回復して、晴れ間の戻る所もありそうです。太平洋側は厳しい暑さとなるでしょう。ただ、北海道は不安定な天気で、関東も、午後はにわか雨の所がありそうです。前線は海上へ離れていき、広い範囲で天気が回復に向かうでしょう。雲が多めながら、晴れ間も出る所が多くなりそうです。北陸や北日本は雲の多い空模様で、午前中は雨の降る所もある見込みです。北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、