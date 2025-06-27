◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７回に２試合ぶりの２８号ソロを放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでは２位のスアレス（Ｄバックス）に３本差をつける独走態勢に入った。１点リードの７回２死だった。右腕・キンリーの８７・４マイル（約１４０・７キロ）