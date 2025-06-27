◆米大リーグロッキーズ１―３ドジャース（２６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合ぶりの本塁打となる２８号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちでの４連勝に貢献した。２点リードの９回１死一塁では中堅・パヘスが左中間へのフライをキャッチ。飛び出していた