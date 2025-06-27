Xに「参政党」と「外国人」という単語を入力して検索すると、興味深い結果が表示される。過激な投稿が多いので原文通りの引用は控えるが、「外国人の勝手にさせるわけにはいかない。参政党などの保守党野党で政権を取るべき」、「日本人ファースト！外国人ばかりにいい顔をする政府はいらない。参政党応援しています」──という具合だ。＊＊＊【写真】2023年には参政党の演説会にNHK党の関係者が集まり、一触即発の大騒ぎに