【前後編の後編/前編からの続き】あわや大惨事、である。今月初め、太平洋上空で日本の哨戒機に中国の戦闘機が約45メートルの距離にまで接近する出来事があった。片や南西諸島に目を向ければ、頻繁に中国製ドローンが飛来しているという。日本近海を飛び回る「招かれざる客」の真意を探る。＊＊＊【写真を見る】あわや大惨事！中国軍の戦闘機が自衛隊機に急接近した前編【「日本全土をいつでも空襲できる状態になりかねな