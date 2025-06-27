【超簡単！効率的ドライバー練習法】デシャンボードリル デシャンボーの圧倒的な飛びが実現 三角形の底辺が長くなる より飛距離アップを目指すなら、三角形の底辺を長くすることが大事ですが、それを意識したのがこのドリルです。切り返しでクラブを寝かせたら、そのままクラブを落とし、それと同時に左足を引きます。こうすると、手の動きは強烈なインサイドアウト＆アッパー軌道になりますが、左足を