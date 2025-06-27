本日6月27日（金）、有吉弘行がMCをつとめる番組『有吉の世に出したい9割本』が放送される。同番組は、さまざまなジャンルの専門家たちに独自の9割論を披露してもらい、スタジオで最終的なタイトルをつけて「9割本」として世に出していこうという内容。9割論のプレゼンターとして推薦人の芸人と専門家が登場し、白熱したプレゼンを披露する。MCは有吉弘行、進行は奥田修二（ガクテンソク）がつとめ、さらにスタジオには影山優佳、