埼玉県浦和市中心街（写真：1987年09月28日、高橋孫一郎撮影）【写真30枚】本当にダサかった？80年代の大宮・浦和・川越はこんな感じだった「埼玉＝ダサいたま」が定着した1980年代1980年代は埼玉にとって受難の時代だった。当時、深夜放送「オールナイトニッポン」のパーソナリティとして人気者になりだしたタモリが、漫談のネタの一つにしていたのが、埼玉をダサいと揶揄する「ダサいたま」ネタだった。2019年に映画化されて大ヒ