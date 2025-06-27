元日向坂46の潮紗理菜が25日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。6月28日放送のラジオ番組『COUNTDOWN JAPAN』（TOKYO FM／毎週土曜13時）で共演予定の櫻坂46・田村保乃に言及し、「お会いできるの楽しみだな〜」と期待を寄せた。【写真】櫻坂46・田村保乃、美しい水着やランジェリー姿も同番組では、グランジ・遠山大輔と共に潮がMCを務めており、28日の放送には櫻坂46の12thシングル「Make or Break」のリリースに