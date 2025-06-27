4月に第1子妊娠を発表した元NGT48の荻野由佳が26日、自身のインスタグラムを更新し、最近の“口癖”を報告した。【写真】大きくなってる！荻野由佳のお腹にファンもびっくり今年2月の26歳の誕生日に結婚を発表した荻野は、4月に「新しい家族が増えます！」と第1子の妊娠を報告していた。そんな荻野はこの日、ふっくらしたお腹をサイドから撮影した自撮り写真を公開。我が子が育ってきたこともあってか、「最近は立ち上がる