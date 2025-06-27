【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は26日、首脳会議の合意文書にウクライナ支援を盛り込めなかった。3月の首脳会議と同様に親ロシアのハンガリーが反対したためで、同国以外の26カ国は支援を巡る別の文書を採択した。