磐田南が快進撃の再現を狙う。今春、３２年ぶりに県４強入りした原動力となったのが、エースで４番の山田堅正投手（３年）だ。夏の初戦は浜松湖東―裾野の勝者と対戦。昨年就任した磯部祐監督（４９）の指導を受け急成長を遂げた１８０センチ右腕が、県内屈指の進学校でもある県立高を初の甲子園出場へ導く。＊＊＊＊春に覚醒した山田が、夏の主役に名乗りを上げた。「甲子園出場をかなえるために、無失点投球を目指しています